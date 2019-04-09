Нетаньяху синхронно з його суперником заявили про перемоги своїх партій на виборах

Фото: Біньямін Нетаньяху (israelipm)

За даними екзит-полу місцевого каналу у партії Нетаньяху набирається менше місць в Кнесеті

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і його суперник на позачергових парламентських виборах Бені Ганц синхронно заявили про свої перемоги. Як інформує РБК-Україна, про це пише The Jerusalem Post.

За даними видання, місцевий 12 канал провів екзит-пол, який показав, що у партія Нетаньяху "Лікуд" буде менше місць в ізраїльському парламенті (кнесеті). Зокрема, вона отримує 33 місця, а партія Ганц "кахоль-Лаван" - 37 місць.

"Правий блок на чолі з "Лікуд" явно переміг. Я дякую громадян Ізраїлю за довіру. Я почну формувати правий уряд з нашими партнерами вже сьогодні ввечері", - заявив Нетаньяху.

Ганц в свою чергу, посилаючись на три різних екзит-пол, заявив про свою перемогу. Він зазначив, що його партія, за даними екзит-пол 11 каналу, отримала 37 місць в парламенті проти 36 у партії Нетаньяху, а за даними опитувань на виході з виборчих дільниць 13 каналу, обидві партії отримали по 36 місць в кнесеті. Екзит-пол 12 каналу, результати якого також показали перемогу Ганц, заявили співвідношенні сил 33 проти 37.

Згідно з ізраїльським законодавством, дві партії отримали в ході виборів найбільшу кількість голосів, будуть вести переговори з іншими партіями, щоб переконати їх підтримати свого кандидата на пост прем'єр-міністра.

Згідно з процедурою, після цього президент країни вибере з лідерів партій одного і доручить йому сформувати коаліцію. Максимальний термін на це у обраного буде 42 дня. Після цього на голосування буде винесено склад запропонованого уряду, на схвалення якого потрібен мінімум 61 голос. Якщо переміг кандидата не вдасться сформувати коаліцію, то це право отримає його конкурент. Главою уряду в підсумку стане той, хто зможе сформувати коаліцію.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв у разі перемоги на виборах розширити ізраїльський суверенітет на єврейські поселення, розташовані на Західному березі річки Йордан.