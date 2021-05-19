Нетаньяху после разговора с Байденом заявил, что операция против ХАМАС продолжится

Нетаньяху подчеркнул, что удары по боевикам в Секторе Газа являются правом Израиля на самооборону. Он поблагодарил американского президента за поддержку, но отверг призыв начать деэскалацию.

"Я полон решимости продолжать эту операцию до тех пор, пока не будет достигнута ее цель - восстановление мира и безопасности для вас, граждане Израиля", - заявил Нетаньяху.

Израильский премьер отметил, что каждый день армия страны наносит удары по новым объектам боевиков в Секторе Газа и нейтрализует все больше их командиров.

"Разрушаем все больше многоэтажек, которые используют террористы, уничтожаем все больше складов с оружием", - добавил он.