Байден заявил Нетаньяху, что ожидает сегодня деэскалации между Израилем и Сектором Газа

Президент США Джо Байден обсудил ситуацию между Израилем и Сектором Газа с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Американский президент заявил, что ожидает деэскалации конфликта уже сегодня.

Об этом говорится на сайте Белого дома .

Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в Газе, прогресс Израиля в снижении потенциала боевиков ХАМАС и других террористических элементов в регионе, а также дипломатические усилия региональных правительств и США для урегулирования конфликта.

"Президент Байден сообщил премьер-министру Нетаньяху, что сегодня ожидает значительной деэскалации на пути к прекращению огня", - заявили в администрации президента США.