Байден заявил Нетаньяху, что ожидает сегодня деэскалации между Израилем и Сектором Газа
Президент США Джо Байден обсудил ситуацию между Израилем и Сектором Газа с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Американский президент заявил, что ожидает деэскалации конфликта уже сегодня.
Об этом говорится на сайте Белого дома.
Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в Газе, прогресс Израиля в снижении потенциала боевиков ХАМАС и других террористических элементов в регионе, а также дипломатические усилия региональных правительств и США для урегулирования конфликта.
"Президент Байден сообщил премьер-министру Нетаньяху, что сегодня ожидает значительной деэскалации на пути к прекращению огня", - заявили в администрации президента США.
Напомним, как писало РБК-Украина, США оказывают давление на Израиль для урегулирований конфликта с боевиками в Секторе Газа.
Кроме того, урегулировать конфликт между Израилем и Сектором Газа призвали в Европейском союзе. В ЕС призвали стороны конфликта прекратить огонь.
Добавим, сегодня израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал два пути урегулирования конфликта с Сектором Газа.