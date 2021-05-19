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Байден заявил Нетаньяху, что ожидает сегодня деэскалации между Израилем и Сектором Газа

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Вашингтон, Среда 19 мая 2021 17:07
Байден заявил Нетаньяху, что ожидает сегодня деэскалации между Израилем и Сектором Газа Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден обсудил ситуацию между Израилем и Сектором Газа с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Американский президент заявил, что ожидает деэскалации конфликта уже сегодня.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в Газе, прогресс Израиля в снижении потенциала боевиков ХАМАС и других террористических элементов в регионе, а также дипломатические усилия региональных правительств и США для урегулирования конфликта.

"Президент Байден сообщил премьер-министру Нетаньяху, что сегодня ожидает значительной деэскалации на пути к прекращению огня", - заявили в администрации президента США.

Напомним, как писало РБК-Украина, США оказывают давление на Израиль для урегулирований конфликта с боевиками в Секторе Газа.

Кроме того, урегулировать конфликт между Израилем и Сектором Газа призвали в Европейском союзе. В ЕС призвали стороны конфликта прекратить огонь.

Добавим, сегодня израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал два пути урегулирования конфликта с Сектором Газа.

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Новости Украины Политика Израиль Сектор Газа конфликт Джозеф Байден Нетаньяху
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