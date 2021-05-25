Нетаньяху рассказал, когда наступит мир между Израилем и палестинцами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном арабо-израильский конфликт . По его словам, мир между сторонами наступит лишь после признаний израильского государства.

Встреча между Нетаньяху и Блинкеном прошла 25 мая в Иерусалиме. В ходе беседы также обсуждалась гуманитарная ситуация в Секторе Газы.

"Как верно заметил президент Байден, "мир наступит только когда будет признано государство Израиль", - добавил израильский премьер.

Нетаньяху отметил, что если ХАМАС вновь атакует территорию Израиля, ответ будет крайне тяжелым.

Ранее РБК-Украина писало, что в ходе визита Блинкен посетит Израиль и палестинскую администрацию на оккупированном Западном берегу.

Напомним, военный конфликт между Израилем и палестинскими группировками обострился 10 мая, после того, как боевики стали обстреливать ракетами из Сектора Газа территорию Израиля. Боевые действия продолжались на протяжении 10 дней и завершились лишь в ночь на 21 мая.

После вступления в силу режима прекращения огня Нетаньяху заявил, что Израиль нанес мощный удар по ХАМАС с минимальными потерями с израильской стороны.