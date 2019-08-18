Нетаньяху раскрыл цель визита в Украину

Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху в Украине поднимет вопросы зоны свободной торговли

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе государственного визита в Украину обсудит запуск зоны свободной торговли между странами и пенсионное соглашение. Об этом он заявил журналистам перед вылетом в Украину.

В частности, Нетаньяху назвал визит важным с точки зрения того, что сотни тысяч граждан Израиля, которые являются выходцами из Украины, остаются живым связующим звеном между двумя странами, и эту связь нужно укреплять.

"Я намерен обсудить с президентом (Владимиром Зеленским, - ред.) создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами", - добавил Нетаньяху.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что основным посылом нынешнего визита Нетаньяху будет его возможное посредничество в украино-российских переговорах. Отметим, Киев был заинтересован в том, чтобы привлечь Израиль в качестве посредника на переговорах с Россией об освобождении украинских пленных.

Отметим, в июле Нетаньяху поставил рекорд продолжительности работы на посту премьера Израиля. Нынешний премьер превысил по срокам Бен-Гуриона, который руководил Израилем в целом 4857 дней (13 лет и 112 дней): с 14 мая 1948 года по 26 января 1954 года и с 3 ноября 1955 года по 26 июня 1963 года.