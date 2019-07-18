Нетаньяху поставил рекорд продолжительности работы на посту премьера Израиля

Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху находится на посту премьера более 13 лет

Биньямин Нетаньяху установил рекорд по продолжительности работы на посту премьер-министра Израиля, превзойдя рекорд первого главы правительства страны Давида Бен-Гуриона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Maariv.

Отмечается, что Нетаньяху был премьер-министром с 18 июня 1996 года по 6 июля 1999 года, а затем был повторно избран на должность 31 марта 2009 года.

"В пятницу, 19 июля, будет 4875 дней (13 лет и 130 дней) как Нетаньяху находится на посту премьера",- сообщает газета Maariv.

Таким образом, нынешний премьер превысил по срокам и Бен-Гуриона, который руководил Израилем в целом 4857 дней (13 лет и 112 дней): с 14 мая 1948 года по 26 января 1954 года и с 3 ноября 1955 года по 26 июня 1963 года.

Как сообщало РБК-Украина, до недавнего времени Нетаньяху помимо поста премьера Израиля был также министром иностранных дел, здравоохранения и министром обороны страны. В феврале 2019 года главой Министертсва иностранных дел Израиля стал Исраэль Кац. Ранее Кац занимал пост министра транспорта и по делам разведки.