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Нетаньяху провів третю з початку війни в Ізраїлі розмову з Байденом

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс сьогодні, 10 жовтня, провели чергову розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Про це заявив Білий дім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що під час розмови обговорювали американську підтримку Ізраїлю.

Це була третя розмова Байдена з Нетаньяху з моменту початку війни в суботу.

Білий дім планує найближчим часом опублікувати текст розмови, і очікується, що Байден найближчим часом виступить щодо війни з державної їдальні.

Вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю та почали вбивати та викрадати як військових, так і мирних мешканців.

Терористи також публікували жахливі відео своїх знущань з цивільних у мережі.

При цьому вчора, 9 жовтня, один з представників ХАМАС пригрозив, що за кожен удар по сектору Газа без попередження вони страчуватимуть одного з полонених мирних ізраїльтян.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден доручив своїй команді ділитися розвідданими з Єрусалимом та направив експертів з уряду для консультацій з ізраїльськими колегами щодо зусиль із повернення заручників.

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НетаньяхуДжозеф БайденІзраїльБілий дім