Нетаньяху провел третий с начала войны в Израиле разговор с Байденом

Отмечается, что во время разговора обсуждали американскую поддержку Израиля.

Это был третий разговор Байдена с Нетаньяху с момента начала войны в субботу.

Белый дом планирует в ближайшее время опубликовать текст разговора, и ожидается, что Байден в ближайшее время выступит относительно войны из государственной столовой.

Вторжение боевиков ХАМАС в Израиль

Напомним, в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля и начали убивать и похищать как военных, так и мирных жителей.

Террористы также публиковали ужасные видео своих издевательств над гражданскими в сети.

При этом вчера, 9 октября, один из представителей ХАМАС пригрозил, что за каждый удар по сектору Газа без предупреждения они будут казнить одного из пленных мирных израильтян.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поручил своей команде делиться разведданными с Иерусалимом и направил экспертов из правительства для консультаций с израильскими коллегами по усилиям по возвращению заложников.