ХАМАС погрожує стратити заручників, якщо Ізраїль "битиме" без попередження, - Sky News

Бойовики ХАМАС можуть страчувати ізраїльських заручників у разі, якщо Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжить свої удари по сектору Газа без попередження.

Про це заявив представник "Бригад Аль-Кассама" (воєнізоване крило ХАМАС), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Видання стверджує, що така погроза для Ізраїлю прозвучала в аудіозаписі, який опублікували сьогодні, 9 жовтня, увечері.

Як пишуть журналісти, представник ХАМАС запевнив, що бойовики досі діяли відповідно до "ісламських приписів", нібито забезпечуючи безпеку ізраїльських заручників.

Бойовик висловив обурення через те, що Ізраїль посилив авіаудари по сектору Газа.

"Ми вирішили покласти цьому кінець і заявляємо, що будь-який напад на наших людей у їхніх будинках без попереднього попередження буде, на жаль, супроводжуватися стратою одного із заручників з числа цивільних осіб, яких ми утримуємо", - заявив він.

У той же час інший представник ХАМАС Муса Абу Марзук розповів про те, що угруповання "добилося своєї мети в Ізраїлі" і готове до переговорів щодо припинення вогню.

"Стукіт по даху"

Нагадаємо, раніше при завданні ударів по сектору Газа Армія оборони Ізраїлю користувалася військовим методом, який полягає у попереджувальному скиданні невибухових пристроїв або малопотужних бомб на будівлі перед тим, як завдати по них ракетного удару.

Це робили з метою, щоб мирні жителі реагували на "стукіт по даху" та залишали будівлю.

Але після того, як у суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС вторглися до ізраїльських населених пунктів, почали вбивати та брати в полон військових та мирних жителів, Ізраїль відмовився від таких методів ведення війни.

Більш детально про події в Ізраїлі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.