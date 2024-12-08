Нетаньяху приїхав на кордон Ізраїлю з Сирією і зробив заяву

Ситуація в Сирії

Зауважимо, що сьогодні, 8 грудня, у Сирії був повалений режим Башара Асада, який керував країною понад 25 років. Сирійські повстанці зайшли у Дамаск та захопили будівлі державних ЗМІ й держустанови.

Тим часом ізраїльські військові готуються дати відсіч ймовірним загрозам з боку сирійських повстанців. Ізраїль перекинув війська у буферну зону на кордоні з Сирією.

Ба більше, за даними ЗМІ, нещодавно танки армії Ізраїлю нібито перетнули буферну зону й увійшли в Сирію.

Більше про те, що відбувається у Сирії - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.