Ізраїльські танки перетнули кордон із Сирією, - The Times of Israel

Танки Ізраїльської армії оборони (ЦАХАЛ) сьогодні, 8 грудня, начебто перетнули буферну зону та увійшли до Сирії. Це відбулося на тлі краху режиму сирійського диктатора Башара аль-Асада після взяття повстанцями Дамаска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Ізраїльське видання розповіло, що згідно із твердженнями сирійських звітів цієї ночі, ізраїльські танки перетнули кордон із Сирією з Голанських висот.

За не підтвердженими даними, ізраїльські війська нібито увійшли в буферну зону в районі Кунейтра (місто на південному заході Сирії), та відкрили вогонь.

При цьому в Армії оборони Ізраїлі дану інформацію наразі не коментують.

Перед цим вночі 8 грудня The Times of Israel повідомляло, що війська ЦАХАЛ у складі 210-ї регіональної дивізії "Башан" проводять інженерні роботи на загородженні на ізраїльсько-сирійському кордоні на Голанських висотах

За даними ЗМІ, Армія оборони Ізраїлю має намір оголосити про посилення обмежень для кількох міст поблизу кордону з Сирією після очевидного падіння режиму Асада через кампанію повстанців, частина груп яких вважається ісламістськими.

В "Армійському радіо" розповіли, що обмеження означають, що заняття в школах будуть скасовані в чотирьох друзських селах поблизу кордону.

Ізраїльські ЗМІ зазначили, що землі, прилеглі до кордону з Сирією, будуть оголошені закритою військовою зоною, тобто цивільні особи не матимуть доступу до них.

Також вказувалося, що навколо Голанських висот встановлюються блокпости, й у цьому районі рух транспорту обмежується за потреби.