Нетаньяху приехал на границу Израиля с Сирией и сделал заявление

Ситуация в Сирии

Отметим, что сегодня, 8 декабря, в Сирии был свергнут режим Башара Асада, управлявший страной более 25 лет. Сирийские повстанцы вошли в Дамаск и захватили здания государственных СМИ и госучреждения.

Тем временем израильские военные готовятся дать отпор возможным угрозам со стороны сирийских повстанцев. Израиль опрокинул войска в буферную зону на границе с Сирией.

Более того, по данным СМИ, недавно танки армии Израиля якобы пересекли буферную зону и вошли в Сирию.

Больше о том, что происходит в Сирии - узнайте в материале РБК-Украина.

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