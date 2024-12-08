Нетаньяху приїхав на кордон Ізраїлю з Сирією і зробив заяву

В Сирії повалили режим президента Башара Асада. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав кордон між країнами та зробив заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

"Режим Асада, ключова ланка в іранській осі зла, впав. Це прямий результат ударів, яких ми завдали Ірану та Хезболлі, головним прихильникам режиму Асада. Це викликало ланцюгову реакцію на Середньому Сході серед усіх тих, хто прагне звільнитися від цього репресивного та тиранічного режиму", - додав він.

Нетаньяху під час візиту до кордону Ізраїлю з Сирією заявив, що повалення режиму Асада в Сирії є "історичним днем ​​в історії Близького Сходу".

Ситуація в Сирії

Зауважимо, що сьогодні, 8 грудня, у Сирії був повалений режим Башара Асада, який керував країною понад 25 років. Сирійські повстанці зайшли у Дамаск та захопили будівлі державних ЗМІ й держустанови.

Тим часом ізраїльські військові готуються дати відсіч ймовірним загрозам з боку сирійських повстанців. Ізраїль перекинув війська у буферну зону на кордоні з Сирією.

Ба більше, за даними ЗМІ, нещодавно танки армії Ізраїлю нібито перетнули буферну зону й увійшли в Сирію.

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