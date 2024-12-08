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Нетаньяху приехал на границу Израиля с Сирией и сделал заявление

Израиль, Воскресенье 08 декабря 2024 15:43
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Нетаньяху приехал на границу Израиля с Сирией и сделал заявление Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Сирии свергли режим президента Башара Асада. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил границу между странами и сделал заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Нетаньяху во время визита к границе Израиля с Сирией заявил, что свержение режима Асада в Сирии является "историческим днем ​​в истории Ближнего Востока".

"Режим Асада, ключевое звено в иранской оси зла, упал. Это прямой результат ударов, которые мы нанесли Ирану и Хезболли, главным сторонникам режима Асада. Это вызвало цепную реакцию в Среднем Востоке среди всех тех, кто стремится освободиться от этого репрессивного и тиранического режима", - добавил он.

Ситуация в Сирии

Отметим, что сегодня, 8 декабря, в Сирии был свергнут режим Башара Асада, управлявший страной более 25 лет. Сирийские повстанцы вошли в Дамаск и захватили здания государственных СМИ и госучреждения.

Тем временем израильские военные готовятся дать отпор возможным угрозам со стороны сирийских повстанцев. Израиль опрокинул войска в буферную зону на границе с Сирией.

Более того, по данным СМИ, недавно танки армии Израиля якобы пересекли буферную зону и вошли в Сирию.

Больше о том, что происходит в Сирии - узнайте в материале РБК-Украина.

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