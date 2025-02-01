ua en ru
Сб, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Нетаньяху прилетить до Трампа, щоб обговорити ситуацію в Газі

Субота 01 лютого 2025 21:00
UA EN RU
Нетаньяху прилетить до Трампа, щоб обговорити ситуацію в Газі Фото: Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У вівторок, 4 лютого, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вирушить до Вашингтона. Він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити ситуацію в Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Видання зазначає, що Нетаньяху стане першим світовим лідером, який офіційно зустрінеться з Трампом після його інавгурації.

В офісі прем'єр-міністра зазначено, що обидва лідери "обговорять ситуацію в секторі Газа, заручників, проблеми, створювані всіма елементами іранської вісі, та інші ключові питання". Низка інших ЗМІ вказують, що Нетаньяху має намір обговорити наступні етапи угоди щодо Гази.

Як пише CNN, підтвердження зустрічі надійшло за кілька годин після останнього раунду звільнення заручників і ув'язнених у рамках угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Зокрема, ізраїльтянин-американець і двоє інших ізраїльтян були звільнені з полону в обмін на звільнення майже 200 палестинських в'язнів сьогодні, 1 лютого.

Нагадаємо, кілька днів тому Трамп провів телефонну розмову з королем Йорданії Абдаллою II. Сторони обговорили потенційний план будівництва житла, а також переселення понад 1 млн палестинців із Гази в інші країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нетаньяху ХАМАС Сполучені Штати Америки Ізраїль Дональд Трамп Сектор Газа
NEWS
Влучання у Полтаві, Запоріжжі і Харкові: наслідки масованого обстрілу України
Влучання у Полтаві, Запоріжжі і Харкові: наслідки масованого обстрілу України
DAILY
Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі