Нетаньяху прилетит к Трампу, чтобы обсудить ситуацию в Газе

Во вторник, 4 февраля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправится в Вашингтон. Он встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить ситуацию в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Издание отмечает, что Нетаньяху станет первым мировым лидером, который официально встретится с Трампом после его инаугурации.

В офисе премьер-министра сказано, что оба лидера "обсудят ситуацию в секторе Газа, заложников, проблемы, создаваемые всеми элементами иранской оси, и другие ключевые вопросы". Ряд других СМИ указывают, что Нетаньяху намерен обсудить следующие этапы сделки по Газе.

Как пишет CNN, подтверждение встречи пришло через несколько часов после последнего раунда освобождения заложников и заключенных в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. В частности, израильтянин-американец и двое других израильтян были освобождены из плена в обмен на освобождение почти 200 палестинских заключенных сегодня, 1 февраля.