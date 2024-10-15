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Нетаньяху повідомив США про готовність ударити по військових, а не ядерних об'єктах Ірану

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив адміністрації президента США Джо Байдена, що готовий завдати удару по військових, а не нафтових чи ядерних об'єктах Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Джерела видання кажуть, що це найбільш обмежена відповідь на останню атаку Ірану проти Ізраїлю.

Дії у відповідь будуть розраховані таким чином, щоб уникнути їх сприйняття як "політичного втручання у вибори в США", заявив один із співрозмовників видання.

Нетаньяху зайняв "більш помірну позицію" в цій дискусії, ніж раніше, сказав американський чиновник, описуючи телефонну розмову між Нетаньяху і американським лідером Джон Байденом. Очевидне пом'якшення позиції прем'єр-міністра вплинуло на рішення Байдена відправити потужну систему ПРО до Ізраїлю, заявили обидва чиновники.

Нагадаємо, американські військові розгорнули батарею протиповітряної оборони THAAD в Ізраїлі. Цей крок має посилити вбудовану систему ППО Ізраїлю.

12 жовтня повідомлялося, що Ізраїль звузив коло цілей в Ірані для відповіді на ракетну атаку 1 жовтня. До списку цілей попередньо не входять ядерні об'єкти Ірану.

Усі деталі про іранську атаку проти Ізраїлю - у матеріалі РБК-Україна Помста за "Хезболлу". Іран вдарив по Ізраїлю сотнями ракет, ЦАХАЛ готує відповідь: всі деталі

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