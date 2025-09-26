ua en ru
Нетаньяху пообіцяв зберегти життя ватажкам ХАМАС за однієї умови

США, П'ятниця 26 вересня 2025 17:46
Нетаньяху пообіцяв зберегти життя ватажкам ХАМАС за однієї умови Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звернувся до ватажків угруповання ХАМАС. Він назвав умову, за якої вони можуть зберегти свої життя.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на виступ Нетаньяху на дебатах Генасамблеї ООН.

"Ватажкам ХАМАСу, тюремникам наших заручників, я кажу: складіть зброю. Відпустіть мій народ. Звільніть заручників, усіх 48. Звільніть їх негайно", - наголосив він.

Нетаньяху додав, що це умова, за якої вони збережуть свої життя.

"Якщо ви це зробите, ви будете жити. Якщо ні, Ізраїль вас вистежить", - підкреслив прем'єр-міністр Ізраїлю.

Операція Ізраїлю в Газі

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїля Ісраель Кац заявив, що основними цілями армії оборони Ізраїля в Газі є створення умов для звільнення заручників і повне знищення ХАМАС.

"Ми не послабимося й не відступимо - доки місія не буде виконана", - наголосив він.

До слова, ізраїльська армія розпочала наземну військову операцію у понеділок, 22 вересня. Спершу вона завдала масованих авіаударів по місту, після чого до населеного пункту увійшли танки.

Ізраїльський уряд зазначив, що операція в Секторі Газа та у місті Газа має на меті повне знищення палестинського угруповання ХАМАС після масованого вторгнення ісламістів 7 жовтня 2023 року.

Раніше РБК-Україна писало, що 20 серпня цього року Міноборони Ізраїлю затвердило план операції "Колісниця Гідеона II". Він передбачає захоплення Гази і знищення ХАМАС.

Таке рішення було ухвалено в результаті невдалих переговорів Ізраїлю щодо припинення вогню та обміну заручниками з палестинським угрупованням ХАМАС.

