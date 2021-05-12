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Нетаньяху пообещал неотвратимое возмездие тем, кто "поднимет руку" на Израиль

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал ликвидацию командиров кибер-войск ХАМАСа. Он подчеркнул, что каждого, кто поднимет руку на граждан его страны, ждет неотвратимое возмездие.

Об этом заявлении Нетаньяху сообщает пресс-служба премьер-министра.

“Того, кто поднимет на нас руку, ждет неотвратимое возмездие”, - заявил Нетаньяху.

Он приветствовал ликвидацию израильскими военными высокопоставленных командиров ХАМАС. Пресс-служба ЦАХАЛ распространила имена и фотографии убитых в результате авиаудара представителей кибер-войск палестинского движения:

  • Сами Раджуан - возглавлял кибер-подразделения ХАМАС;
  • Джумаа Тахла - один из ведущих инженеров;
  • Басам Иса - бригадный генерал подразделений ХАМАС в Газе;
  • Хазам Хатиб - один из ведущих инженеров движения;
  • Уалид Шимали - отвечал за инфраструктуру ХАМАС;
  • Джамаль Забда - инженер.

Напомним, ранее Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа. В результате уничтожена установка для запуска ракет, а также ликвидирован один из отрядов.

Отметим, на данный момент продолжаются массированные обстрелы юга Израиля. Сигналы тревоги непрерывно звучат в Ашдоде, Ашкелоне и населенных пунктах возле сектора Газа.

Министр обороны Израиля Бени Ганц сегодня заявил, что армия продолжит наносить удары до достижения полной "тишины".

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