Нетаньяху пообіцяв невідворотну відплату тим, хто "підніме руку" на Ізраїль

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху привітав ліквідацію командирів кібер-військ Хамасу . Він підкреслив, що кожного, хто підніме руку на громадян його країни, чекає невідворотна відплата.

Про цю заяву Нетаньяху повідомляє прес-служба прем'єр-міністра .

Він привітав ліквідацію ізраїльськими військовими високопоставлених командирів ХАМАС. Прес-служба ЦАХАЛ розповсюдила імена і фотографії вбитих в результаті авіаудару представників кібер-військ палестинського руху:

"Того, хто підніме на нас руку, чекає невідворотна відплата", - заявив Нетаньяху.

Нагадаємо, раніше Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктах угруповання ХАМАС в секторі Газа. В результаті знищено установку для запуску ракет, а також ліквідовано один із загонів.

Зазначимо, на цей час тривають масовані обстріли півдня Ізраїлю. Сигнали тривоги безперервно звучать в Ашдоді, Ашкелоні і населених пунктах біля сектора Газа.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц сьогодні заявив, що армія продовжить завдавати ударів до досягнення повної "тиші".