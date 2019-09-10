Нетаньяху планирует подать закон об аннексии Иорданской долины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после выборов планирует подать закон об аннексии Иорданской долины на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times Of Israel.

Сообщается, что Нетаньяху "немедленно аннексирует" Иорданскую долину на оккупированном Западном берегу реки Иордан в случае переизбрания.

"Одним из мест, где суверенитет может быть применен сразу же после выборов, является долина реки Иордан. Следующее правительство применит суверенитет Израиля в долине реки Иордан", - заявил Нетаньяху.

Затем он обратился к избирателям.

"Это демократия. Я ничего не сделаю без четкого мандата. Поэтому я прошу мандат, чтобы сделать то, что пользуется широким консенсусом, для определения, наконец, постоянных границ Израиля, обещая, что Иудея и Самария не превратятся в Газу", - добавил премьер.

Кроме того, Нетаньяху пообещал "применить суверенитет Израиля" до всех израильских поселений на Западном берегу.

"Я хочу от вас четкий мандат на применение суверенитета Израиля до всех поселений", - сказал он.

При этом Нетаньяху добавил, что он сделает этот шаг "после выборов" из уважения к администрации президента США Дональда Трампа и его мирному плану.

Отметим, что в соответствии с соглашением 1993 года, Израиль и Палестина разделили Западный берег реки Иордан на отдельные секторы. Израиль рассматривает долину Иордана как жизненно важную для своей безопасности территорию и отказывается уступать контроль над этими землями в будущем урегулировании с Палестиной.

Напомним, в апреле, перед парламентскими выборами в Израиле, Нетаньяху также делал подобное заявление. Тогда он говорил, что в случае победы на выборах израильский суверенитет будет расширен на часть еврейских поселений, расположенных на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщало РБК-Украина, Нетаньяху пообещал распространить суверенитет Израиля на всю Иудею и Самарию.