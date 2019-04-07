В Иране произошел взрыв на подводной лодке, есть жертвы

Фото: подводная лодка (Getty images)

Трое человек погибли вследствие взрыва субмарины

В Иране в порту города Бендер-Аббас произошел взрыв на подводной лодке, вследствие которого погибли трое человек. Как информирует РБК-Украина, об этом власти страны сообщили телеканалу Sky News Arabia.

Отмечается что лодка взорвалась в порту, в котором строят и ремонтируют военные суда. Три члена экипажа оказались заблокированы во время ремонтных работ на подлодке. Выжить им не удалось.

На данный момент о причинах взрыва не сообщается. Расследование продолжается.

Напомним, 6 апреля, произошел двойной взрыв в восточном афганском городе Джалал-Абад, что привело к гибели 3 человек, еще 20 получили ранения. Погибшими оказались двое женщин и ребенок. Также среди раненых оказались 8 бойцов Сил безопасности Афганистана.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Сомали в результате взрыва погибли 10 человек. Могадишо возле ресторана взорвался автомобиль, в результате чего погибло не менее десяти человек, еще 16 человек были госпитализированы.