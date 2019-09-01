Нетаньяху пообещал распространить суверенитет Израиля на всю Иудею и Самарию

Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

Нетаньяху пообещал суверенитет над всеми поселениями в регионе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении расширить "еврейский суверенитет" на все поселения в Иудее и Самарии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Israel Info.

Так, во время своего визита в начальную школу в поселении Элькана Нетаньяху пообещал расширить суверенитет Израиля на все поселения в Иудее и Самарии, на Западном берегу Иордана.

"Больше не будет выселений как в Гуш-Катиф. С Божьей помощью мы распространим еврейский суверенитет на все поселение, как на часть Эрец Исраэль и государства Израиль", - заявил Нетаньяху во время встречи с учениками школы.

Напомним, в апреле, перед парламентскими выборами в Израиле, Нетаньяху также делал подобное заявление. Тогда он говорил, что в случае победы на выборах израильский суверенитет будет расширен на часть еврейских поселений, расположенных на Западном берегу реки Иордан.

Отметим, что на Западном берегу реки Иордан насчитывается более 500 израильских поселений. Поселения начали там появляться после того, как Израиль получил контроль над этой территорией в результате Шестидневной войны в 1967 году. В то же время создать свое государство на Западном берегу реки Иордан со столицей в Восточном Иерусалиме стремятся палестинцы.