Нетаньяху пообіцяв анексувати Йорданську долину

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що анексує Йорданську долину на окупованому Західному березі річки Йордан у разі переобрання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times Of Israel.

Зазначається, що Нетаньяху "негайно анексує" Йорданську долину на окупованому Західному березі річки Йордан у разі переобрання.

"Одним із місць, де суверенітет може бути застосований одразу ж після виборів, є долина річки Йордан. Наступний уряд застосує суверенітет Ізраїлю до долини річки Йордан", - заявив Нетаньяху.

Потім він звернувся до виборців.

"Це демократія. Я нічого не зроблю без чіткого мандату. Тому я прошу мандат, щоб зробити те, що користується широким консенсусом, для визначення, нарешті, постійних кордонів Ізраїлю, обіцяючи, що Юдея і Самарія не перетворяться в Газу", - додав прем'єр.

Крім того, Нетаньяху пообіцяв "застосувати суверенітет Ізраїлю" до всіх ізраїльських поселень на Західному березі.

"Я хочу від вас чіткий мандат на застосування суверенітету Ізраїлю до всіх поселень", - сказав він.

При цьому, Нетаньяху додав, що він зробить цей крок "після виборів" з поваги до адміністрації президента США Дональда Трампа та її мирному плану.

Зазначимо, що згідно з угодою 1993 року, Ізраїль і Палестина розділили Західний берег річки Йордан на окремі сектори. Ізраїль розглядає долину Йордану як життєво важливу для своєї безпеки територію і відмовляється поступатися контролем над цими землями у майбутньому врегулюванні з Палестиною.

Нагадаємо, у квітні, перед парламентськими виборами в Ізраїлі, Нетаньяху також робив подібну заяву. Тоді він говорив, що у разі перемоги на виборах ізраїльський суверенітет буде розширений на частину єврейських поселень, розташованих на Західному березі річки Йордан.

Як повідомляло РБК-Україна, Нетаньяху пообіцяв поширити суверенітет Ізраїлю на всю Іудею та Самарію.