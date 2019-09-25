Нетаньяху получил право формировать новое правительство

Президент Израиля Реувен Ривлин в среду, 25 сентября, поручил премьер-министру Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, Нетаньяху получил мандат на формирование нового правительства Израиля по результатам выборов, прошедших в стране 17 сентября.

"Я решил предоставить вам, сэр, возможность составить правительство", - сказал Ривлин во время церемонии выдвижения кандидатов.

Напомним, ранее сообщалось, что действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может получить приоритетное право на формирование нового правительства по результатам выборов. Отмечалось, что право формировать новое правительство Нетаньяху может получить, если партии "Кахоль Лаван" и "Ликуд" не договорятся о правительстве национального единства.

Добавим, сегодня, 25 сентября, в Израиле объявили официальные результаты выборов. В отчете главы израильского Центризбиркома Ханана Мельцера говорится, что партия "Ликуд" Биньямина Нетаньяху отобрала 32-й мандат в партии "Яадут ха-Тора" за счет всего 68 голосов. Таким образом, партия Нетаньяху заняла второе место в избирательной гонке.

Также РБК-Украина писало, что действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заручился поддержкой для формирования будущего правительства страны. В частности, его кандидатуру на пост премьера были готовы поддержать 55 депутатов Кнессета. У его главного оппонента - Бени Ганца - 54 голоса.