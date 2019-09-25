Нетаньяху отримав право формувати новий уряд

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін у середу, 25 вересня, доручив прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху сформувати новий уряд країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, Нетаньяху отримав мандат на формування нового уряду Ізраїлю за результатами виборів, які відбулися в країні 17 вересня.

"Я вирішив надати вам, сер, можливість скласти уряд", - сказав Рівлін під час церемонії висування кандидатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що діючий прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху може отримати пріоритетне право на формування нового уряду за результатами виборів. Зазначалося, що право формувати новий уряд Нетаньяху може отримати, якщо партії "Кахоль Лаван" і "Лікуд" не домовляться про уряд національної єдності.

Додамо, сьогодні, 25 вересня, в Ізраїлі оголосили офіційні результати виборів. У звіті голови ізраїльського Центрвиборчкому Хананових Мельцера йдеться, що партія "Лікуд" Біньяміна Нетаньяху відібрала 32-й мандат у партії "Яадут ха-Тора" за рахунок всього 68 голосів. Отже, партія Нетаньяху посіла друге місце в виборчих перегонах.

Також РБК-Україна писало, що чинний прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заручився підтримкою для формування майбутнього уряду країни. Зокрема, його кандидатуру на посаду прем'єра готові були підтримати 55 депутатів Кнесету. У його головного опонента - Бені Ганца - 54 голоси.