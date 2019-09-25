В Израиле объявили официальные результаты выборов

"Ликуд" Биньямина Нетаньяху получил дополнительный мандат
Центральная избирательная комиссия Израиля объявила официальные результаты парламентских выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильские СМИ.
Сообщается, что глава местного ЦИК Ханан Мельцер передал президенту Израиля Реувену Ривлину официальные результаты выборов. Из отчета следует, что "Ликуд" Биньямина Нетаньяху отобрал 32-й мандат у "Яадут ха-Тора" всего за счет 68 голосов.
Таким образом, распределение мандатов после корректировки выглядит следующим образом:
Соотношение между блоками на сегодня:
Напомним, ранее сообщалось, что действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заручился поддержкой для формирования будущего правительства. В частности, его кандидатуру на пост премьера готовы поддержать 55 депутатов Кнессета. У его главного оппонента - Бени Ганца - 54 голоса.
В начале недели в Израиле начались консультации по формированию правительства, так как по результатам выборов в стране царит политическая неопределенность. Блок Бени Ганца с 33 мандатами из 120 стал сильнейшей парламентской силой. "Ликуд" Нетаньяху занял второе место, получив 21 мандат. Ни одна из партий не имеет самостоятельного большинства для формирования правительства.