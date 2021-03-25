Нетаньяху не получил большинство в Кнессете по итогам выборов в Израиле

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не удается набрать большинство голосов в Кнессете для формирования коалиции. Это результаты подсчета 100% голосов на выборах в парламент.

По итогам подсчетов всех бюллетеней, поданных на обычных избирательных участках, и поданных в двойных конвертах, у блока сторонников действующего премьера только 52 голоса в Кнессете, а у блока его противников - 57 мандатов. У партии "Ямина" 7 мандатов, а у РААМ - 4. Обе политсилы пока не заявляли о принадлежности к какому-то из блоков.

Напомним, во вторник в Израиле прошли четвертые за два года парламентские выборы. В течение этого времени правые и левые партии получали практически равное количество мест в Кнессете, что не дает возможности сформировать устойчивое правительство.

Кнессет 23 созыва распустили в декабре 2020, поскольку он не смог принять государственный бюджет.