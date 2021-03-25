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Нетаньяху не отримав більшість у Кнесеті за підсумками виборів в Ізраїлі

Автор: Роман Тверденко

Прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху не вдається набрати більшість голосів у Кнесеті для формування коаліції. Це результати підрахунку 100% голосів на виборах у парламент.

Про це повідомляє Israelinfo.co.il.

За підсумками підрахунку всіх бюлетенів, поданих на звичайних виборчих дільницях, і поданих у подвійних конвертах, у блоку прихильників чинного прем'єра тільки 52 голоси в Кнесеті, а у блоку його противників - 57 мандатів. У партії "Яміна" 7 мандатів, а у РААМ - 4. Обидві політсили поки не заявляли про приналежність до якого з блоків.

Розподіл голосів за підсумками виборів в 24-му скликанні Кнесету:

  • "Лікуд" - 30
  • "Еш Атід" - 17
  • ШАС - 9
  • "Кахоль Лаван" - 8
  • "Авода" - 7
  • "Яміна" - 7
  • "Яадут а-Тора" - 7
  • "Наш дім Ізраїль" - 7
  • Об'єднаний список - 6
  • "Ционут а-Датит" - 6
  • МЕРЕЦ - 6
  • "Тіква Хадаша" - 6
  • РААМ - 4

Нагадаємо, у вівторок в Ізраїлі пройшли четверті за два роки парламентські вибори. Протягом цього часу праві і ліві партії отримували практично рівну кількість місць у Кнесеті, що не дає можливості сформувати стійкий уряд.

Кнесет 23 скликання розпустили у грудні 2020, оскільки він не зміг прийняти державний бюджет.

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