Нетаньяху не отримав більшість у Кнесеті за підсумками виборів в Ізраїлі
Прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху не вдається набрати більшість голосів у Кнесеті для формування коаліції. Це результати підрахунку 100% голосів на виборах у парламент.
Про це повідомляє Israelinfo.co.il.
За підсумками підрахунку всіх бюлетенів, поданих на звичайних виборчих дільницях, і поданих у подвійних конвертах, у блоку прихильників чинного прем'єра тільки 52 голоси в Кнесеті, а у блоку його противників - 57 мандатів. У партії "Яміна" 7 мандатів, а у РААМ - 4. Обидві політсили поки не заявляли про приналежність до якого з блоків.
Розподіл голосів за підсумками виборів в 24-му скликанні Кнесету:
- "Лікуд" - 30
- "Еш Атід" - 17
- ШАС - 9
- "Кахоль Лаван" - 8
- "Авода" - 7
- "Яміна" - 7
- "Яадут а-Тора" - 7
- "Наш дім Ізраїль" - 7
- Об'єднаний список - 6
- "Ционут а-Датит" - 6
- МЕРЕЦ - 6
- "Тіква Хадаша" - 6
- РААМ - 4
Нагадаємо, у вівторок в Ізраїлі пройшли четверті за два роки парламентські вибори. Протягом цього часу праві і ліві партії отримували практично рівну кількість місць у Кнесеті, що не дає можливості сформувати стійкий уряд.
Кнесет 23 скликання розпустили у грудні 2020, оскільки він не зміг прийняти державний бюджет.