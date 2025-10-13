UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Нетаньяху не полетить на мирний саміт щодо Гази в Єгипті: у чому причина

Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху не братиме участі в мирному саміті щодо Сектора Газа, який скликає Єгипет.

Про це йдеться в заяві канцелярії глави ізраїльського уряду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як зазначили в офісі прем'єра, він не полетить до Єгипту через свято Шміні-Ацерет - Симхат Тора, що розпочинається сьогодні, 13 жовтня, ввечері.

Водночас у канцелярії уточнили, що Нетаньяху подякував президенту США Дональду Трампу за запрошення на саміт і його "зусилля з розширення кола миру - миру через силу".

В офісі Нетаньяху не згадали президента Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі, який запросив його телефоном сьогодні.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, прем'єр-міністр скасував поїздку нібито через побоювання конфліктів усередині своєї коаліції, якби він вирушив у поїздку під час релігійного свята. Однак ультраортодоксальна партія "Об'єднаний юдаїзм" заявила, що не висувала жодних погроз щодо цього.

Шміні-Ацерет і Симхат Тора

Шміні-Ацерет і Симхат Тора - це заключні свята осіннього єврейського циклу.

Шміні-Ацерет (у перекладі з івриту - "Восьме зібрання") символізує завершення святкового сезону й особливий час духовного єднання з Богом без зовнішніх ритуалів.

Наступного дня відзначають Симхат Тора - свято радості Тори, коли завершується річний цикл читання Священного Писання й одразу ж починається новий. Цей день сповнений танцями, піснями та урочистими процесіями з сувоями Тори в синагогах по всьому світу.

Нагадаємо, про плани президента Єгипту провести мирний саміт щодо Гази стало відомо вчора, 13 жовтня. Він відбудеться в єгипетському курортному місті Шарм-ель-Шейх.

Очікується, що співголовувати на саміті буде президент США Дональд Трамп.

НетаньяхуХАМАСЄгипетІзраїльСектор Газа