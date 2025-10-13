RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Нетаньяху не полетит на мирный саммит по Газе в Египте: в чем причина

Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не будет участвовать в мирном саммите по Сектору Газа, который созывает Египет.

Об этом сказано в заявлении канцелярии главы израильского правительства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как отметили в офисе премьера, он не полетит в Египет из-за праздника Шмини-Ацерет - Симхат Тора, который начинается сегодня, 13 октября, вечером.

При этом в канцелярии уточнили, что Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение на саммит и его "усилия по расширению круга мира - мира через силу".

В офисе Нетаньяху не упомянули президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, который пригласил его по телефону сегодня.

По информации израильских СМИ, премьер-министр отменил поездку якобы из-за опасений конфликтов внутри своей коалиции, если бы он отправился в поездку во время религиозного праздника. Однако ультраортодоксальная партия "Объединенный иудаизм" заявила, что не выдвигала никаких угроз по этому поводу.

Шмини-Ацерет и Симхат Тора

Шмини-Ацерет и Симхат Тора - это заключительные праздники осеннего еврейского цикла.

Шмини-Ацерет (в переводе с иврита - "Восьмое собрание") символизирует завершение праздничного сезона и особое время духовного единения с Богом без внешних ритуалов.

На следующий день отмечается Симхат Тора - праздник радости Торы, когда завершается годовой цикл чтения Священного Писания и тут же начинается новый. Этот день наполнен танцами, песнями и торжественными процессиями со свитками Торы в синагогах по всему миру.

Напомним, о планах президента Египта провести мирный саммит по Газе стало известно вчера, 13 октября. Он состоится в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх.

Ожидается, что сопредседательствовать на саммите будет президент США Дональд Трамп.

Читайте РБК-Украина в Google News
НетаньяхуХАМАСЕгипетИзраильСектор Газа