Нетаньяху планує обговорити з Трампом нові удари по Ірану, - ЗМІ

Видання зазначає, що Ізраїль вкрай стурбований зусиллями Ірану з відновлення та розширення своєї програми з виробництва балістичних ракет. Програма постраждала від ізраїльських ударів, але вони, судячи з усього, не сильно вплинули на неї.

Також чиновники Ізраїлю стурбовані тим, що Іран активно відновлює пошкоджені американськими ударами об'єкти зі збагачення урану. Саме тому в Ізраїлі хочуть проінформувати Трампа про варіанти повторного нападу на Іран, повідомили виданню джерела серед чинних ізраїльських та колишніх американських чиновників.

"Чиновники розглядають зусилля Ірану з відновлення об'єктів, де вони виробляють балістичні ракети, та ремонту пошкоджених систем протиповітряної оборони як більш нагальні проблеми", - підкреслило видання.

Трамп та Нетаньяху планували зустріч 29 грудня у Флориді, в президентському маєтку Мар-а-Лаго. Нетаньяху під час зустрічі буде доводити Трампу, що іранська балістична ракетна програма становить загрозу та вимагає швидких дій.

Аргументами ізраїльського прем'єра стане не тільки небезпека для безпосередньо Ізраїлю в регіоні, але й для інших країн Близького Сходу, а також для США та встановленого Трампом "миру".

"Очікується, що ізраїльський лідер запропонує Трампу варіанти для США приєднатися або допомогти в будь-яких нових військових операціях, повідомили джерела", - резюмує видання.