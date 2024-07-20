Нетаньяху после удара по Йемену выступил с предупреждением к врагам Израиля

Сегодня, 20 июля, ЦАХАЛ подтвердил, что нанес серию ударов по порту Эль-Худейда в Йемене. После атаки премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с предупреждением к врагам своей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook израильского премьера.

В своем обращении к нации он заявил, что с самого начала войны дал понять, что Израиль нанесет удар по каждому, "кто причинит нам вред".

"Сегодня утром я созвал военно-политический кабинет. Я попросил поддержать мое решение атаковать объекты хуситов в Йемене", - заявил Нетаньяху.

По его словам, порт, который был атакован, не является гражданским портом. Он использовался в военных целях, как пункт ввоза смертоносного оружия, поставляемого хуситам Ираном. После хуситы использовали оружие, чтобы атаковать Израиль и страны региона, а также международный морской путь.

"Я поздравляю ЦАХАЛ и ВВС с решительными, точными и успешными действиям", - сказал Нетаньяху.

Он сообщил, что эта операция поразила цели в 1800 км от границ страны. Это даёт понять врагам Израиля, что нет места, куда не могла бы дотянуться "длинная рука" израильского государства.

Нетаньяху заявил, что вдар ЦАХАЛа стал прямым ответом на атаку беспилотника, в результате которой был убит гражданин Израиля и получили ранения несколько мирных жителей. Также это была реакция на агрессию хуситов против Израиля с начала войны.

"За последние восемь месяцев хуситы запустили сотни баллистических и крылатых ракет и беспилотников по Израилю. Все это было успешно перехвачено израильскими системами обороны с помощью нашего друга США, а также других стран. Хочу поблагодарить их", - отметил израильский премьер.

Он добавил, что подобно ХАМАСу и «Хизбалле», хуситы являются неотъемлемой частью иранской оси зла. Это ось, которая работает не только против Израиля, она угрожает миру во всем мире.

Нетаньяху отметил, что Израиль ожидает, что международное сообщество активизирует свои усилия против Ирана и его сателлитов, чтобы обуздать иранскую агрессию и защитить международную свободу судоходства.

По его словам, любой, кто желает видеть Ближний Восток стабильным и безопасным, должен выступить против иранской оси зла и поддержать борьбу Израиля против Ирана и его прокси: как в Йемене, так и в секторе Газа и в Ливане.

В конце своего обращения Нетаньяху сделал послание врагам.

"Не заблуждайтесь на наш счет. Мы будем защищать себя всеми средствами на всех фронтах. Каждый, кто причинит нам вред, заплатит очень высокую цену за свою агрессию", - резюмировал премьер Израиля.