Нетаньяху: операция в Секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется

Нетаньяху отметил, что Израиль ведёт борьбу на два фронта: в Секторе Газа, а также с конфликтами между евреями и арабами внутри страны. Он пообещал восстановить порядок в стране, а также призвал израильтян "не брать закон в свои руки".

"Я сказал, что ХАМАС заплатит высокую цену, мы будем решительно продолжать добиваться этого. Последнее слово ещё не сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется", - сказал он.