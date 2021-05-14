Нетаньяху: операція в Секторі Газа триватиме стільки, скільки буде потрібно

Повітряні та наземні сили армії оборони Ізраїлю завдають ударів по Сектору Газа. Операція триватиме скільки буде потрібно.
Нетаньяху зазначив, що Ізраїль веде боротьбу на два фронти: в Секторі Газа, а також з конфліктами між євреями і арабами всередині країни. Він пообіцяв відновити порядок в країні, а також закликав ізраїльтян "не брати закон в свої руки".
Ескалація військового конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями триває четверту добу, число загиблих вже наближається до 100. За цей час по території Ізраїлю випустили близько 2 000 ракет з Сектору Газа і Західного берега Йордану. У відповідь Ізраїль також завдає ракетних ударів і застосовує Військово-повітряні сили. Вчора палестинський ХАМАС випустив ще кілька сотень ракет і спробував атакувати аеропорт біля Ейлата.
На цьому тлі в низці міст Ізраїлю спалахнули заворушення. Групи арабських громадян Ізраїлю нападали на євреїв. Своєю чергою євреї, які дотримуються праворадикальних позицій, нападали на вулицях на арабів, громили їхні магазини. Для припинення заворушень у населених пунктах було введено комендантську годину.