Нетаньяху: операція в Секторі Газа триватиме стільки, скільки буде потрібно

Повітряні та наземні сили армії оборони Ізраїлю завдають ударів по Сектору Газа. Операція триватиме скільки буде потрібно.

Нетаньяху зазначив, що Ізраїль веде боротьбу на два фронти: в Секторі Газа, а також з конфліктами між євреями і арабами всередині країни. Він пообіцяв відновити порядок в країні, а також закликав ізраїльтян "не брати закон в свої руки".

"Я сказав, що ХАМАС заплатить високу ціну, ми будемо рішуче продовжувати домагатися цього. Останнє слово ще не сказано, і ця операція триватиме стільки, скільки буде потрібно", - сказав він.