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Нетаньяху офіційно став прем'єром Ізраїлю

Фото: Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 29 грудня, Біньямін Нетаньяху офіційно став прем'єр-міністром Ізраїлю на шостий термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Нетаньяху склав присягу і вступив на свій шостий термін на посаді прем'єра.

Його попередник Яїр Лапід залишив пленум, не потиснувши йому руки. Решта нових міністрів зараз по черзі приймають присягу.

Нетаньяху поставив три головні пріоритети для свого нового уряду:

  • припинення ядерної програми Ірану,
  • розвиток державної інфраструктури - з наголосом на сполученні так званої периферії з центром країни,
  • відновлення внутрішньої безпеки та управління в Ізраїлі.

Нагадаємо, раніше Нетаньяху заявив, що успішно сформував нову коаліцію, підготувавши основу для свого повернення до влади як очільника найбільш правого ізраїльського уряду.

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НетаньяхуІзраїль