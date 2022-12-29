Нетаньяху официально стал премьером Израиля

Нетаньяху принял присягу и вступил на свой шестой срок в должности премьера.

Его предшественник Яир Лапид покинул пленум, не пожимая ему руки. Остальные новые министры сейчас поочередно принимают присягу.

Нетаньяху поставил три главных приоритета для своего нового правительства:

прекращение ядерной программы Ирана,

развитие государственной инфраструктуры - с акцентом на сочетании так называемой периферии с центром страны,

восстановление внутренней безопасности и управления в Израиле.

Напомним, ранее Нетаньяху заявил, что успешно сформировал новую коалицию, подготовив основу для своего возвращения к власти как главу наиболее правого израильского правительства.

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