Нетаньяху официально стал премьером Израиля

Сегодня, 29 декабря, Биньямин Нетаньяху официально стал премьер-министром Израиля на шестой срок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Нетаньяху принял присягу и вступил на свой шестой срок в должности премьера.
Его предшественник Яир Лапид покинул пленум, не пожимая ему руки. Остальные новые министры сейчас поочередно принимают присягу.
Нетаньяху поставил три главных приоритета для своего нового правительства:
Напомним, ранее Нетаньяху заявил, что успешно сформировал новую коалицию, подготовив основу для своего возвращения к власти как главу наиболее правого израильского правительства.
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