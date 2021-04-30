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Нетаньяху объявил в Израиле в воскресенье национальный траур

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в Израиле в воскресенье национальный траур после трагедии на Мероне. Он попросил израильтян не распространять слухи о личностях погибших.

Об этом сообщает Times of Israel.

Он поблагодарил спасателей, чья быстрая работа предотвратила "гораздо более крупную катастрофу".

"Катастрофа на Мероне - одна из наиболее тяжких катастроф, постигших государство Израиль. Я прошу воскресенье провозгласить национальным днем траура", - заявил Нетаньяху.

Отметим, давка, в которой погибли более 40 человек, произошла, когда десятки тысяч людей собрались у Галилейской гробницы мудреца 2-го века раввина Шимона Бар Йохая.

Для эвакуации людей привлекали вертолеты, которые переправляли раненых в больницы на севере Израиля.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования в связи с гибелью людей на религиозном собрании в Израиле.

Отметим, в Израиле во время религиозного празднования Лаг ба-Омер произошла давка.

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