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Нетаньяху оголосив в Ізраїлі в неділю національний траур

Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив в Ізраїлі в неділю національний траур після трагедії на Мероні. Він попросив ізраїльтян не поширювати чутки про особи загиблих.

Про це повідомляє Times of Israel.

Він подякував рятувальникам, чия швидка робота запобігла "набагато більшу катастрофу".

"Катастрофа на Мероні - одна з найбільш тяжких катастроф, які спіткали державу Ізраїль. Я прошу неділю проголосити національним днем жалоби", - заявив Нетаньяху.

Зазначимо, тиснява, в якій загинули понад 40 людей, сталася, коли десятки тисяч людей зібралися у Галілейській гробниці мудреця 2-го століття рабина Шимона Бар Йохая.

Для евакуації людей залучали вертольоти, які переправляли поранених в лікарні на півночі Ізраїлю.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей на релігійному зібранні в Ізраїлі.

Зазначимо, в Ізраїлі під час релігійного святкування Лаг ба-Омер сталася тиснява.

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