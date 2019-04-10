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Нетаньяху начал переговоры по правящей коалиции

Новости » Политика    10.04.2019 - 08:25
Нетаньяху начал переговоры по правящей коалиции
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Выборы в Израиле пока остаются за действующими властями

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после завершения голосования на парламентских выборах объявил о начале переговоров о формировании правящей коалиции с участием правых партий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yedioth Ahronoth.

В частности, Нетаньяху отметил, что практически все лидеры правых партий, которые принимали участие в выборах, заявили ему о поддержке на посту премьер-министра и о доверии по формированию нового правительства.

"Правый лагерь во главе с партией "Ликуд" будет руководить страной следующие четыре года", - подчеркнул Нетаньяху.

По результатам обработки более 64% протоколов, "Ликуд" лидирует с небольшим отрывом в 1%. Она набрала 27,07% голосов, главный оппонент действующего премьера Бени Ганц и его блок "Кахоль-Лаван" набрал 25,96%.

Напомним, после завершения голосования Нетаньяху вместе с соперником объявил о победе своих партий на выборах.

Вчера в Израиле прошли внеочередные парламентские выборы, которые были вызваны политическим кризисом из-за законопроекта об обязательном призыве в армию ортодоксальных иудеев.

 

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