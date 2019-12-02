ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Обвинительное заключение против Нетаньяху направили в Кнессет

Новости » Политика     02.12.2019 - 14:35
Обвинительное заключение против Нетаньяху направили в Кнессет
Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

Дело Нетаньяху рассмотрит окружной суд Иерусалима

Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит направил в Кнессет обвинительное заключение против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщают израильские СМИ.

Сообщается, что обвинительное заключение против Нетаньяху направлено спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну. В письме Мандельблит отмечает, что обвинительное заключение представят в окружном суде Иерусалима, который будет слушать дело Нетаньяху.

Также сообщается, что с сегодняшнего дня начался отсчет 30 дней, в течение которых Нетаньяху может запросить у Кнессета парламентский иммунитет. Однако из-за политического кризиса до сих пор не сформирована организационная комиссия Кнессета, прерогативой которой и являются вопросы иммунитета.

Напомним, ранее против Нетаньяху выдвинули официальные обвинения в коррупции. Израильского премьера обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве, однако сам он отрицает их и говорит, что он является жертвой "охоты на ведьм".

Кроме того, он посчитал выдвинутые против него обвинения попыткой государственного переворота.

Израильские истребители атаковали оружейный цех ХАМАС
Новости Украины НетаньяхукоррупцияИзраиль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь