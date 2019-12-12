ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Израиле распустили парламент, назначив досрочные выборы

Новости » Политика     12.12.2019 - 03:16
В Израиле распустили парламент, назначив досрочные выборы
Фото: Кнессет (Ицик Эдри/wikimedia)

Выборы в Кнессет пройдут 2, 10 или 17 марта

В Израиле истек срок, отведенный депутатам Кнессета (однопалатного парламента) на формирование правительственной коалиции, из-зачего парламент считается распущенным. Об этом сообщает радиостанция Kan.

За все время после подведения итогов 17 сентября коалиция так и не состоялась. Хотя парламентарии еще могут принять законопроект о самороспуске палаты во втором и третьем чтениях, так как в первом чтении он был одобрен в среду, 11 декабря, до завершения мандата на формирование кабинета.

Если этот документ будет принят, выборы в стране пройдут 2 марта. Если документ не примут - выборы автоматически назначат на 10 марта. Однако, в этот день в Израиле отмечается иудейский праздник Пурим, в связи с этим голосование могут перенести на 17 марта.

Напомним, после выборов в сентябре право на формирование правительства получил действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Однако 21 октября он вернул мандат на формирование президенту Реувену Ривлину, не сумев договориться со своим главным конкурентом и лидером партии "Кахоль-лаван" Бенни Ганцом.

Отметим, Биньямин Нетаньяху - премьер-министр Израиля и глава партии "Ликуд" совместно с лидером блока центристов "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем пытались по очереди сформировать правительство. Каждому было отведено по 28 дней. После провала этих попыток президент Реувен Ривлин поручил создание кабинета спикеру Кнессета представителю всех парламентариев Юлию Эдельштейну.

Израильские СМИ сообщают, что парламентская комиссия уже готовит к рассмотрению во втором и третьем чтениях законопроект о самороспуске палаты.

За последние 11 месяцев Израиль в марте пойдет уже на третьи выборы. За два первых раза Нетаньяху не удалось в отведенный ему срок сформировать правительство.

В Израиле согласовали дату выборов на случай провала по формированию Кабмина В США приняли резолюцию в отношении израильско-палестинского конфликта
Новости Украины НетаньяхуИзраиль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь