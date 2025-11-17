Нетаньяху категорично проти створення палестинської держави

На засіданні уряду 16 листопада прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху знову заявив, що не підтримує утворення палестинської державності на будь-якій території.

"Наша протидія створенню палестинської держави де-небудь на захід від річки Йордан існує, вона тверда і не змінилася ні на йоту. Я десятиліттями протидію цим спробам, і я роблю це, попри зовнішній і внутрішній тиск", - підкреслив він.

Ультраправі міністри Бецалель Смотрич та Ітамар Бен-Гвір також висловилися категорично. Бен-Гвір навіть пригрозив вийти з коаліції, якщо позиція прем'єра не буде озвучена.

Зростання обговорень викликав проєкт резолюції Радбезу ООН, який включив формулювання про "шлях" до палестинської державності в рамках мирного плану США.

Нетаньяху раніше погодився з цим планом під час візиту в Білий дім, але публічних коментарів з приводу створення держави відтоді не давав.

Боротьба з ХАМАС триває

Прем'єр також підтвердив продовження зусиль із роззброєння терористичного угруповання.

"Згідно з планом із 20 пунктів, як і в будь-якому іншому випадку, ця територія буде демілітаризована, а ХАМАС буде роззброєний - або легким, або складним шляхом. Це те, що я говорив, і те ж саме говорив президент Трамп", - заявив він.

Міністр оборони Ісраель Кац зазначив, що "політика Ізраїлю зрозуміла: палестинської держави не буде".

Він додав, що Газа буде демілітаризована до останнього тунелю, а сили ХАМАС роззброєно по обидва боки Жовтої лінії, звідки Ізраїль вивів війська 10 жовтня.