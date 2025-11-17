Нетаньяху категорично проти створення палестинської держави

В Ізраїлі знову підтвердили непримиренну позицію щодо створення палестинської держави, попри нещодавнє перемир'я з ХАМАС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Times of Israel.
На засіданні уряду 16 листопада прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху знову заявив, що не підтримує утворення палестинської державності на будь-якій території.
"Наша протидія створенню палестинської держави де-небудь на захід від річки Йордан існує, вона тверда і не змінилася ні на йоту. Я десятиліттями протидію цим спробам, і я роблю це, попри зовнішній і внутрішній тиск", - підкреслив він.
Ультраправі міністри Бецалель Смотрич та Ітамар Бен-Гвір також висловилися категорично. Бен-Гвір навіть пригрозив вийти з коаліції, якщо позиція прем'єра не буде озвучена.
Зростання обговорень викликав проєкт резолюції Радбезу ООН, який включив формулювання про "шлях" до палестинської державності в рамках мирного плану США.
Нетаньяху раніше погодився з цим планом під час візиту в Білий дім, але публічних коментарів з приводу створення держави відтоді не давав.
Прем'єр також підтвердив продовження зусиль із роззброєння терористичного угруповання.
"Згідно з планом із 20 пунктів, як і в будь-якому іншому випадку, ця територія буде демілітаризована, а ХАМАС буде роззброєний - або легким, або складним шляхом. Це те, що я говорив, і те ж саме говорив президент Трамп", - заявив він.
Міністр оборони Ісраель Кац зазначив, що "політика Ізраїлю зрозуміла: палестинської держави не буде".
Він додав, що Газа буде демілітаризована до останнього тунелю, а сили ХАМАС роззброєно по обидва боки Жовтої лінії, звідки Ізраїль вивів війська 10 жовтня.
Нагадуємо, що Ізраїль має намір самостійно визначати, які міжнародні сили будуть допущені для підтримання припинення вогню в секторі Газа в рамках запропонованого адміністрацією США Дональда Трампа плану. Прем'єр-міністр наголосив, що остаточне рішення про склад іноземної місії залишиться за Ізраїлем, що дасть змогу контролювати присутність зовнішніх сил на території та забезпечувати дотримання режиму припинення вогню.
Зазначимо, що ізраїльський парламент попередньо схвалив законопроєкт, який передбачає поширення ізраїльського законодавства на окупований Західний берег, отримавши 25 голосів "за" проти 24 "проти" зі 120 депутатів.