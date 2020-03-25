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Нетаньяху не виключає введення повної блокади в Ізраїлі

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 23:21
Нетаньяху не виключає введення повної блокади в Ізраїлі
Фото: Біньямін Нетаніягу (flickr.com/israelipm)

Заходи посилять, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху не виключає введення більш жорстких обмежувальних заходів у країні у разі погіршення ситуації з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

За словами Нетаньяху, тих заходів, які вже було введено для протидії поширенню коронавірусу в Ізраїлі, недостатньо, адже кількість хворих коронавірусом продовжує стрімко зростати.

"Тому я вже кажу вам, що якщо ми не побачимо негайного поліпшення тенденції, не буде альтернативи, як ввести повне блокування, крім життєво важливих потреб, таких як їжа та ліки. Це питання кількох днів. Ми робимо всю необхідну підготовку - логістичну та юридичну", - заявив він.

Зазначається, що станом на 25 березня в Ізраїлі підтверджено 2369 випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілад Ердан заявляв про намір поступово закривати ізраїльські міста на карантин для протидії поширенню коронавірусу. Ердан наголошував, що карантин в Ізраїлі ще більше посилюватиметься.

До цього в Ізраїлі для протидії поширенню коронавірусу заборонили громадянам виходити з будинків. Заборона на вихід без поважної причини діятиме в країні протягом тижня і може бути продовжена.

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