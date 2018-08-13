Нетаньяху будет добиваться от ХАМАС полного прекращения огня

Израильский лидер также пообещал обеспечить мир на юге Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещает добиться от палестинского движения ХАМАС полного прекращения огня. Об этом он заявил накануне перед заседанием кабинета безопасности, передает The Jerusalem Post.

По словам Нетаньяху, на сегодня у Израиля по отношению к ХАМАС остается "ясное требование" - прекращение огня. При этом он заявил о готовности армии к военному ответу, если ХАМАС нарушит перемирие.

"К настоящему моменту мы уничтожили сотни военных целей ХАМАС. При каждой серии атак армия обороны Израиля взимает с ХАМАС тяжелую плату. Я не буду раскрывать наши оперативные планы, но они готовы", - отметил Нетаньяху.

Он также пообещал обеспечить полную безопасность населению южной части Израиля.

Напомним, 10 августа РБК-Украина сообщало, что Израиль и ХАМАС договорились о перемирии. Соглашение о режиме прекращения огня было достигнуто во время переговоров при поддержке Египта.

За день до этого из сектора Газа по позициям армии обороны Израиля выпустили около 150 ракет. Также сообщалось, что 25 из них были перехвачены системой "Железный купол".