Число ракет, выпущенных по Израилю из сектора Газа, достигло 150

25 ракет были перехвачены системой ПРО "Железный купол"

Количество ракет, выпущенных по Израилю с территории сектора Газа с вечера 8 августа, достигло 150, из них 25 были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Об этом сообщает Армия обороны Израиля (IDF) в Twitter.

Как сообщается, в ответ израильские военные атаковали цементный завод палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа.

Вместе с тем, согласно информации Times of Israel, в результате обстрелов трое израильтян в городе Сдерот были ранены.

Также по меньшей мере восемь человек были подвергнуты паническим атакам, среди них две беременные женщины.

Кроме того, в секторе Газа погибла 23-летняя беременная женщина и ее дочь.

Ранее сообщалось, что из сектора Газа по Израилю запустили около 70 ракет, из них 11 были перехвачены системой ПВО "Железный купол", большинство снарядов упали в незаселенной местности.

"За последние 5 часов из сектора Газа в Израиле было запущено около 70 ракет. Система воздушной обороны "Железный купол" перехватила 11 запусков, большинство ракет попали в незаселенные районы", - говорится в сообщении.

Ранее в результате обстрела израильской артиллерией военных объектов исламистской группировки ХАМАС на севере сектора Газа погибли двое палестинцев.

18 июня авиация Израиля нанесла удар по девяти военных объектах исламистской группировки ХАМАС на севере сектора Газа.

Сообщалось, что удары были предприняты в ответ на запуск боевиками ХАМАС в сторону израильской территории воздушных змеев и воздушных шаров с горючими веществами и небольшими взрывными устройствами для поджога засушливых земель и лесов.