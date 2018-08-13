Нетаньяху буде вимагати від ХАМАС повного припинення вогню

Ізраїльський лідер також пообіцяв забезпечити мир на півдні Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обіцяє домогтися від палестинського руху ХАМАС повного припинення вогню. Про це він заявив напередодні перед засіданням кабінету безпеки, передає The Jerusalem Post.

За словами Нетаньяху, на сьогодні у Ізраїля по відношенню до ХАМАС залишається "ясна вимога" - припинення вогню. При цьому він заявив про готовність армії до військової відповіді, якщо ХАМАС порушить перемир'я.

"До цього моменту ми знищили сотні військових цілей ХАМАС. При кожній серії атак армія оборони Ізраїлю стягує з ХАМАС важку плату. Я не буду розкривати наші оперативні плани, але вони готові", - зазначив Нетаньяху.

Він також пообіцяв забезпечити повну безпеку населенню південної частини Ізраїлю.

Нагадаємо, 10 серпня РБК-Україна повідомляло, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про перемир'я. Угода про режим припинення вогню була досягнута під час переговорів за підтримки Єгипту.

За день до цього з сектора Газа по позиціях армії оборони Ізраїлю випустили близько 150 ракет. Також повідомлялося, що 25 з них були перехоплені системою "Залізний купол".