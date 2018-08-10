Израиль и ХАМАС договорились о перемирии

Источники Reuters сообщают, что режим прекращения огня вступил в силу в 23:45 по местному времени

Израиль и исламисткая группиовка ХАМАС, что контролирует Сектор Газа, договорились о перемирии. Об этом сообщает Reuters.

Соглашение о режиме прекращения огня было достигнуто во время переговоров, которые проводились при поддержке Египта. Перемирие вступает в силу в 23:45 по местному времени.

Официальные источники Израиля пока не комментировали данную ситуацию. Израильская пресса сообщает, что такая информация почала появляться после того, как израильские силы обороны сообщили об уменшении шансов проведения масштабной операции на территории сектора Газа.

В Египте заявили, что они работают с противоборствующими сторонами для предотвращения эскалации конфликта в регионе. Каир поддерживает связь с обеими сторонами конфликта, чтобы восстановить спокойствие и не допустить вспышек насилия.

Напомним, на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги. Сирены сработали в городе Беэр-Шева, расположенном в 40 км к востоку от границы сектора Газа.