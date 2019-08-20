Нетаньяху анонсировал представительство Украины в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что его визит в Киев "приносит... представительство Украины в Иерусалиме". Об этом он сказал в своем специальном видеообращении, опубликованном на Facebook.

Так, глава израильского правительства записал специальное видеообращение, чтобы прокомментировать инцидент вокруг своей жены Сары, которая выбросила хлеб во время церемонии приветствия в Киеве. Он подчеркнул, что его жена уважает Украину и даже прибыла в Киев в одежде желто-голубого цвета.

"Я нахожусь с историческим визитом в Украине, но сомневаюсь, получил бы он освещения в СМИ, если бы не "инцидент с хлебом"... Визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, представительство Украины в Иерусалиме", - отметил Нетаньяху.

Офис президента пока не комментировал слова премьер-министра Израиля.

Напомним, в ходе встречи президента Владимира Зеленского и премьера Израиля, государства договорились расширить зону свободной торговли на сферу услуг. По словам президента Украины, совокупный товарооборот между Украиной и Израилем составляет 1 миллиард долларов.

Как писало РБК-Украина, Зеленский отметил, что Украина ожидает ратификации Соглашения о свободной торговле с Израилем после избрания нового состава Кнессета на выборах 17 сентября.

Добавим также, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал открытие IT-центров в Киеве и Иерусалиме.